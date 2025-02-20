İstanbul'da Narkokapan-12 Operasyonu: 79,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da Narkokapan-12 Operasyonu Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen "Narkokapan-12" operasyonuyla birlikte toplamda 79,5 kilogram uyuşturucu madde ve 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 adrese yönelik düzenlenen operasyonda, 52 kilogram sıvı ve kristal sentetik uyuşturucu ile 27,5 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yerlikaya, bu operasyonlar sırasında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli şahsın yakalandığını ifade etti. Ayrıca, operasyonda 2 hassas terazi de ele geçirildi.

Vatandaşların Duyarlılığı Vurgulandı

Bakan Yerlikaya, ''Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım.'' diyerek halkın destek vermesinin önemine dikkat çekti.

Başarılar Kutlandı

Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaşarak, operasyonun koordinasyonunu üstlenen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.