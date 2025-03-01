İstanbul'da Narkokapan-15 Operasyonu: 365 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da Narkokapan-15 Operasyonu Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-15" operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonun Detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerindeki 13 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyon sırasında 12 şüpheli de yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüntüler ve Teşekkür

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonu koordine eden başsavcılığı ve bu başarılı operasyona imza atan polisleri tebrik etti.