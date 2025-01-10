İstanbul'da 'Narkokapan-6' Operasyonu: 3 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

'Narkokapan-6' Operasyonu Nedir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkokapan-6' operasyonu kapsamında, uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca güvenlik meselesi değil, yarınların da meselesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu tür operasyonlar sayesinde zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda, 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

İlçelerde Yapılan Operasyonlar

Operasyon, özellikle Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerine odaklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu önemli operasyonu yürütmekte ve uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlılığını sürdürmektedir.