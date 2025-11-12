İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 494 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi, 7 Gözaltı

Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirildi; 7 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:21
İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 494 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi, 7 Gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonunda 494 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım tona yakın metamfetamin, eroin ve kokain ele geçirildi. Operasyonda toplam 7 şüpheli yakalandı ve ele geçirilen maddeler emniyette sergilendi.

Operasyonun detayları

Emniyetten edinilen bilgiye göre, operasyonlar 26 ve 30 Ekim tarihlerinde Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde icra edildi. Üç ilçede gerçekleştirilen baskınlarda ele geçirilen miktarlar şöyle: 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain. Toplam ele geçen uyuşturucu miktarı 494 kilogram olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

"EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’mız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik"

Sergileme

Ele geçirilen toplam 494 kg uyuşturucu madde, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

İSTANBUL POLİSİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN YARIM TONA YAKIN...

İSTANBUL POLİSİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN YARIM TONA YAKIN METANFETAMİN, EROİN VE KOKAİN MADDELERİ EMNİYETTE SERGİLENDİ.

İSTANBUL POLİSİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN YARIM TONA YAKIN...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı