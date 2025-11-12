İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 494 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi, 7 Gözaltı

İstanbul'da narkotik operasyonunda 494 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım tona yakın metamfetamin, eroin ve kokain ele geçirildi. Operasyonda toplam 7 şüpheli yakalandı ve ele geçirilen maddeler emniyette sergilendi.

Operasyonun detayları

Emniyetten edinilen bilgiye göre, operasyonlar 26 ve 30 Ekim tarihlerinde Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde icra edildi. Üç ilçede gerçekleştirilen baskınlarda ele geçirilen miktarlar şöyle: 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain. Toplam ele geçen uyuşturucu miktarı 494 kilogram olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

"EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’mız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik"

Sergileme

Ele geçirilen toplam 494 kg uyuşturucu madde, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

