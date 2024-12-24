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İstanbul'da Noel Ayinleri Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini düzenlendi, Katolik cemaati ve turistler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:15
İstanbul'da Noel Ayinleri Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'daki Kiliselerde Noel Coşkusu

İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli semtlerinde bulunan kiliselerde, Noel dolayısıyla düzenlenen ayinler büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Saint Antuan Kilisesi'nde yapılan ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu.

Kilisede mum yakılmasıyla birlikte Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar gerçekleştirildi. Ayine, Katolik cemaatinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist de katılım gösterdi.

Noel dolayısıyla, kilisenin iç ve bahçe kısmı özenle süslenirken, hem yerli hem de yabancı turistler bu özel anları ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çektirdi.

Diğer Kiliselerdeki Ayinler

İstiklal Caddesi'ndeki bir başka Katolik kilisesi olan Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de benzer ayinler düzenlendi. Etkinliklerde, güvenliğin sağlanması için polis ekipleri kilise önlerinde gerekli önlemleri aldı.

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

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