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İstanbul'da Öğrenci Servislerine Güvenlik Denetimi

İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde öğrenci servislerinin belgeleri kontrol edildi ve emniyet kemeri kullanımı hatırlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:02
İstanbul'da Öğrenci Servislerine Güvenlik Denetimi

İstanbul'da Öğrenci Servisleri Üzerine Denetim

İstanbul, öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla servis denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, kentin çeşitli noktalarında öğrenci servislerini denetleyerek, sürücülerin belgelerini kontrol etti ve emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı.

Bakırköy ve Üsküdar'da Uygulamalar

Denetimlerin ilki, Bakırköy'de Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi. Burada ekipler, durdurdukları servis araçlarının evraklarını inceledi. Sürücülerin belgeleri ve araçtaki yolcu güvenliği ile ilgili olası eksiklikler detaylı bir şekilde denetlendi.

Üsküdar'da ise D-100 yan yol Göztepe mevkisinde yine öğrenci servisleri durdurularak, ehliyet, ruhsat ve taşıma belgeleri kontrol edildi. Uygulama sırasında servis sürücüleri ve görevlilerinin yönetmeliklere uygunluğu da titizlikle denetlendi.

Öğrencilere emniyet kemeri kullanımının öneminin hatırlatıldığı bu denetimler, taşıma güvenliğinin artırılması için büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetimde, sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet...

İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetimde, sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetimde, sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet...

İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetimde, sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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