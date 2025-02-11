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İstanbul'da Öğrenciler Kar Tatilini Coşkuyla Kutladı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilmesiyle öğrencileri sevindirdi. Öğrenciler kar topu oynayıp, tatilin keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:08
İstanbul'da Öğrenciler Kar Tatilini Coşkuyla Kutladı

İstanbul'da Öğrenciler Kar Tatilini Coşkuyla Kutladı

İstanbul'da sabahtan itibaren etkisini artıran kar yağışı, bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine neden oldu. Meteorolojik uyarılar sonrasında dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak ilçelerde öğrencileri mutlu etti.

Kentin kuzey bölgelerindeki yüksek rakımlarda yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı sonrasında, Arnavutköy'deki Cemal Reşit Rey İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, tatil haberinin ardından neşeyle okullarından çıkıp evlerine doğru yola koyuldular. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde de öğrenciler, yoğun kar yağışı altında evlerine döndü.

Tepe İlköğretim Okulu'nda da eğlenceli anlar yaşandı; öğrenciler tatil haberini öğrenir öğrenmez okul bahçesinde kar topu oynayarak yağışın tadını çıkardılar.11. sınıf öğrencisi Emir Özbey, "Yağış bizi çok mutlu etti. Okulların tatil edilmesiyle birlikte karın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Servis Şoförleri Erken Mesaiye Başladı

Tatil haberi üzerine, servis şoförleri de öğrencileri evlerine ulaştırmak için mesaiye erken başladı. Servis sürücüsü Mücahit Özkan, Başakşehir'de ara sokakların kar nedeniyle zorluk çıkardığını ancak yavaş ve dikkatli bir şekilde öğrencileri sağ salim evlerine ulaştıracaklarını ifade etti.

Ayrıca, servis aracında hostes olarak görevli biri, iki ayrı okula hizmet verdiklerini belirterek, okulların aynı anda tatil edilmesinin kendilerini zorladığını dile getirdi. İbrahim Zeyrek ise aracıyla trafikte seyrederek, yağış nedeniyle mahalle aralarına giremediğini, fakat ana caddelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını aktardı.

Öğrencilerin sevinçle kar tatilini kutladığı İstanbul'da, kar yağışıyla birlikte kışın güzellikleri bir kez daha gözler önüne serildi.

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