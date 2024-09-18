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İstanbul'da Öğrenciler Zeytin Ağaçlarını Koruma İçin Dayanışma Etkinliği Düzenledi

Bağcılar'da öğrenciler, İsrail'in zarar verdiği zeytin ağaçları için tespih yaptı, dayanışma için bir araya geldiler.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:27
İstanbul'da Öğrenciler Zeytin Ağaçlarını Koruma İçin Dayanışma Etkinliği Düzenledi

İstanbul'da Zeytin Ağaçları İçin Anlamlı Etkinlik

Bağcılar'daki ortaokul öğrencileri, "Filistin ve Doğa İçin Dayanışma Etkinliği" çerçevesinde bir araya gelerek zeytin çekirdeklerinden tespih yaptı. Etkinlik, İsrail'in Gazze'de zarar verdiği zeytin ağaçlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Çocuklardan Anlamlı Bir İfade

Öğrenciler, Filistin bayraklarıyla süslenmiş bir alanda, zeytin çekirdeğinden yaptıkları tespihlerle hem doğayı koruma bilincini artırmak hem de Filistin'deki zeytin ağaçlarının durumuna dikkat çekmek istediler.

Başkan Özdemir'in Açıklamaları

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, etkinliğin değerine vurgu yaparak, bunun yalnızca doğayı koruma hareketi olmadığını, aynı zamanda dayanışma olduğunu ifade etti. Özdemir, "Bir yandan Filistinlilerin katledilmesini protesto ediyoruz, diğer yandan katledilen doğal yaşamın ve zeytin ağaçlarının durumunu tüm dünyaya ilan ediyoruz,” dedi.

Başkan, ayrıca, "Zeytin çekirdeklerinden yapılan tespihler, bu ağaçlara olan saygımızı ifade edecek ve onların hatırasını yaşatacaktır" şeklinde konuştu.

Tespihlerin Geliri Koruma Amaçlı Olacak

Yapılan tespihlerin satışından sağlanan gelir, Filistin'deki zeytin ağaçlarının korunması ve tahribata uğrayan tarım alanlarındaki kayıpların telafisi için bağışlanmayı amaçlıyor.

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