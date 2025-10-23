İstanbul'da Öğretmenlere Dijital Okuryazarlık ve Veri Koruma Semineri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen 'Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi' kapsamında, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik bir seminer düzenlendi.

Açılışta Kanlıgöz'ün Mesajı

KVKK Başkan Yardımcısı Cihan Kanlıgöz, son 30-40 yıl içinde akıllı telefonlar, akıllı cihazlar, gelişmiş bilgisayarlar ve yapay zekânın hayatımıza girdiğini, bunun sonucunda kişisel verilerin toplanmasının, saklanmasının ve analizinin kolaylaştığını söyledi.

Kanlıgöz, dünyada kişisel verilerin güvenliği için çeşitli düzenlemeler yapıldığını belirterek, bunun ülkemizdeki yansımasının 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olduğunu vurguladı. Kanlıgöz, bu kanunun çerçeve niteliğinde olduğunu ve özel kanunlarda düzenleme yoksa 6698 sayılı kanunun ilkelerinin geçerli olduğunu ifade etti.

Kanlıgöz, kanunun veri işlemede özel hak ve özgürlüklerin korunmasını kapsadığını belirtti ve Anayasa'nın 20. maddesinde 2010 yılında yapılan düzenlemeye atıfla, 'Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.' sözünü paylaştı. Bu hakkın veri sorumlularına karşı kullanılacağını ve kurumlarının bu kanun çerçevesinde kurulduğunu ekledi.

Dijital Okuryazarlık ve Projenin Hedefleri

Kanlıgöz, kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın diğer boyutunun dijital okuryazarlık olduğunu belirterek, dijital okuryazarlığı 'bireyin dijital teknolojileri doğru, güvenli ve sorumlu biçimde kullanma becerisi' olarak tanımladı. Bu becerinin, çevrimiçi paylaşımların risklerinin tanınmasını, dijital güvenlik araçlarının etkin kullanılmasını ve kişisel verileri korumaya yönelik bilinçli tercihleri içerdiğini söyledi.

Seminerlerle eğitimcilerle birlikte dijital farkındalığın davranış biçimi haline getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Kanlıgöz, 'Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi' ile rehber öğretmenler ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bilgilendirileceğini, projenin sonunda öğrencilerimizin dijital ortamda daha bilinçli hareket eden bireyler olmalarını ve öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık ve veri koruma kültürünü yaygınlaştıran öncü bir rol üstlenmelerini umduklarını söyledi. 'Güvenli bir dijital gelecek her şeyden önce bilinçli bireylerle mümkün.' ifadesini kullandı.

Kanlıgöz, projenin ilk etapta ülkenin çeşitli bölgelerindeki 16 il'de gerçekleştirileceğini, Ankara'daki ilk etabın tamamlandığını ve İstanbul'da devam eden çalışmalarla birlikte hedeflerinin 3 bin 500'den fazla öğretmene ulaşmak olduğunu bildirdi.

Sunumlar

Konuşmanın ardından KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Ersin Can ve uzman Ahmet Miraç Sönmez 'Dijital Okuryazarlık' ile 'Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi' konularında sunum gerçekleştirdi.

