İstanbul'da Okul Öncesi Eğitim Farkındalığı Etkinliği Düzenlendi

Okul Öncesi Eğitimi İle Farkındalık Artırılıyor

İstanbul'da, okul öncesi eğitimin gerekliliğini vurgulamak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla kapsamlı bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda hayata geçirildi.

Etkinlikte Çocuklar Eğlendi, Veliler Bilgilendirildi

Etkinlik boyunca çocuklar, resim boyama ve ok atma gibi eğlenceli aktivitelerle vakit geçirirken, velilere de okul öncesi eğitimin önemi hakkında detaylı bilgi verildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, etkinliğe katılarak velilere ve çocuklara hitap etti. Yelkenci, okul öncesi eğitimin eğitim sürecinin en kritik aşaması olduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitimde Dikey Bütünlük

Yelkenci, konuşmasında, "Okul öncesi öğretim, eğitim kademesinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Bu yıl uygulamaya girecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içerisinde bu konuya özel bir önem verildi" dedi. Yelkenci, Türkiye'de ilk kez okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan eğitim sürecinde, dikey ve yatay bütünlüğü olan bir müfredat oluşturduklarını da belirtti.

Çocukların Sosyal Becerileri Gelişiyor

Bu etkinliklerle çocukların sosyal ve iletişim becerilerinin arttığını aktaran Yelkenci, benzer etkinliklerin diğer şehirlerde de yapılacağını duyurdu.

Yeni Eğitim Yılı ve Okul Öncesi Eğitim

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 250 bin öğrencinin ilkokula başlayacağını açıkladı. 0-6 yaş grubundaki her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim almasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

Öğretmenler de Etkinlikte Yer Aldı

Etkinliğe katılan özel eğitim öğretmeni Sena Başlar, etkinliğin çocuklar için oldukça faydalı geçtiğini ve onların eğlenerek öğrenme fırsatı bulduğunu belirtti. Etkinlikte birçok okul öncesi eğitim kurumu, çocuklar ve aileleri yer aldı.

İstanbul'da okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda okul öncesi eğitim tanıtım etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda okul öncesi eğitim tanıtım etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda okul öncesi eğitim tanıtım etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda okul öncesi eğitim tanıtım etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda okul öncesi eğitim tanıtım etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda okul öncesi eğitim tanıtım etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda okul öncesi eğitim tanıtım etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.