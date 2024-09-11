İstanbul'da Okul Servisleri Denetleme Süreci

İstanbul'da Okul Servislerine Denetim Uygulandı

İstanbul'da, yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte okul servislerine yönelik denetim çalışmaları süratle devam ediyor. Bu kapsamda, Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde denetim noktaları kurarak güvenliği artırmayı hedefliyor.

Denetim Sürecinin Detayları

Öğrenci taşımacılığı yapan servisler, sırayla durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve gerekli taşıma belgeleri kontrol edildi. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, öğrencilerin güvenliği için emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bu uygulama, öğrenci güvenliğinin artırılması amacıyla düzenlenmektedir.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler bugün de devam etti.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler bugün de devam etti.