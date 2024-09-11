İstanbul'da Okul Servislerine Ceza Yağdı

İstanbul'daki Okul Servisi Denetimleri

İstanbul'da eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul servislerine yönelik denetimlerin arttığı bildirildi. Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde trafik kontrol noktası kurarak kurallara uymayan sürücülere para cezası vermeye başladı.

Denetim Noktalarında Alınan Önlemler

Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgeleri titizlikle inceleniyor. Evrakları eksik ya da kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulanırken, öğrencilere de servis araçlarında dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Şişli ve Bakırköy Kontrolleri

Şişli Darülaceze Caddesi'nde ve Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı'nda da benzer denetim noktaları oluşturuldu. Burada da ekipler, servis araçlarını durdurarak sürücü belgelerini kontrol etti. Ayrıca, motosiklet ve diğer araç sürücülerine de kurallara uymadıkları için ceza kesildi.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi. Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde oluşturulan trafik noktasında servis araçları durduruldu.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi. Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde oluşturulan trafik noktasında servis araçları durduruldu.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi. Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde oluşturulan trafik noktasında servis araçları durduruldu.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi. Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde oluşturulan trafik noktasında servis araçları durduruldu.