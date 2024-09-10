İstanbul'da Okul Servislerine Yönelik Denetim Uygulamaları

İstanbul'da Okul Servislerine Denetim Uygulamaları

İstanbul, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, okul servis araçlarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler Nerede Yapıldı?

Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekiplerinin katılımıyla, Şişli Darülaceze Caddesi’nde denetim noktası oluşturuldu. Öğrencileri taşıyan servis araçları tek tek durduruldu ve sürücülerin ehliyet, ruhsat gibi belgeleri incelendi.

Eksik Evrak Cezaları ve Bilgilendirme

Evrakları eksik olan sürücülere para cezası uygulanırken, servis araçlarındaki öğrencilere trafik polisleri tarafından bilgilendirici notlar dağıtıldı. Bu uygulamanın amacı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak.

Üsküdar’da Yapılan Diğer Uygulamalar

Üsküdar'da, D-100 yan yol Göztepe mevkiindeki okul servislerine yönelik bir başka denetim yapıldı. Bu denetimler sırasında, servisler durdurularak ehliyet, ruhsat ve taşıma belgeleri kontrol edildi.

Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi

Denetimler sırasında, servis aracındaki sürücülere ve görevlilere emniyet kemerinin önemini vurgulayan broşürler dağıtılarak, trafik güvenliği konusunda farkındalık artırıldı.

İstanbul'da, eğitim öğretim dönemin başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesine için okul servis araçlarında denetimler yapıldı. Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere para cezası kesilirken servis araçlarındaki öğrencilere trafik polislerince bilgilendirici not dağıtıldı.

İstanbul'da, eğitim öğretim dönemin başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesine için okul servis araçlarında denetimler yapıldı. Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere para cezası kesilirken servis araçlarındaki öğrencilere trafik polislerince bilgilendirici not dağıtıldı.

İstanbul'da, eğitim öğretim dönemin başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesine için okul servis araçlarında denetimler yapıldı. Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere para cezası kesilirken servis araçlarındaki öğrencilere trafik polislerince bilgilendirici not dağıtıldı.

İstanbul'da, eğitim öğretim dönemin başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesine için okul servis araçlarında denetimler yapıldı. Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere para cezası kesilirken servis araçlarındaki öğrencilere trafik polislerince bilgilendirici not dağıtıldı.

İstanbul'da, eğitim öğretim dönemin başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesine için okul servis araçlarında denetimler yapıldı. Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere para cezası kesilirken servis araçlarındaki öğrencilere trafik polislerince bilgilendirici not dağıtıldı.