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İstanbul'da Okul Spor Kulüpleri Ligi'nin İkinci Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

İstanbul'da düzenlenen imza töreninde, 'Okul Spor Kulüpleri Ligi' sponsorluk anlaşması yapıldı. Vali Davut Gül, 1 milyon lisanslı öğrenci hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:29
İstanbul'da Okul Spor Kulüpleri Ligi'nin İkinci Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

İstanbul'da 'Okul Spor Kulüpleri Ligi' Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi arasında gerçekleştirilen "Okul Spor Kulüpleri Ligi" sponsorluk anlaşmasının ikincisi, Valilik binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki okullarda yaygınlaştırılan spor kulüplerinin önemine değindi.

Vali Gül: Hedefimiz 1 Milyon Lisanslı Öğrenci

Vali Gül, sporun tabana yayılması ve spor altyapısının gelişmesinin çok önemli olduğunu ancak daha değerli olanın çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi olduğunu belirtti. Gül, “Spor yapan bireyler sayesinde çocuklarımız bağımlılıklardan uzak duracak ve obeziteden kurtulacak.” diyerek sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

Gül, okul spor kulübü sayısının 104'ten 2 bin 738'e, lisanslı öğrenci sayısının ise 404 bin 700'e ulaştığını ifade etti. “Amacımız 1 milyon lisanslı öğrencimiz olması.” diyerek sporcuların gelişimine yönelik hedeflerini açıkladı.

Petrol Ofisi ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Petrol Ofisi ile imzalanan protokol sayesinde, çocukların eğitim dönemi boyunca lig usulü müsabakalara katılacakları bir ortamın oluşturulacağını belirten Gül, “Yılın sonunda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefimize ulaşacağız.” dedi.

Petrol Ofisi CEO'su: Projemiz Süreklilik Arz Etmeli

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, okullardaki spor kulübü sayısının 20 ile 30 kat arttığını ifade ederek, bu projeyi yalnızca bir görev olarak görmediğini, aynı zamanda bir baba ve vatandaş olarak değerli bulduğunu söyledi. Abbasoğlu, “Bu projenin en az 10 sene veya daha fazla sürmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

İmza törenine, vali yardımcıları Mustafa Kaya ile Ünal Kılıçarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de katıldı. Program, imzaların atılması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi arasındaki "Okul Spor Kulüpleri Ligi" sponsorluk anlaşmasının...

İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi arasındaki "Okul Spor Kulüpleri Ligi" sponsorluk anlaşmasının ikincisi için imza töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sağda) ve Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu (solda) katıldı.

İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi arasındaki "Okul Spor Kulüpleri Ligi" sponsorluk anlaşmasının...

İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi arasındaki "Okul Spor Kulüpleri Ligi" sponsorluk anlaşmasının ikincisi için imza töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sağda) ve Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu (solda) katıldı.

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