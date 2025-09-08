İstanbul'da okullar 2025-2026 eğitim yılına başladı

İstanbul'da MEB'e bağlı okullarda 2025-2026 eğitim yılı başladı; Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda törenle ders zili çaldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:17
İstanbul'da okullar 2025-2026 eğitim yılına başladı

İstanbul'da okullar 2025-2026 eğitim yılına başladı

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda açılış töreni

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İstanbul'daki okullarda öğrenciler ders başı yaptı.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda öğrenciler sabah saatlerinde okullarına geldi. Okul bahçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan okul müdiresi Sultan Gelmez, "Okulumuza, ikinci evinize hoş geldiniz. Bugün okulda güzel bir gün geçirmenizi ve yarın okula gelmek için sabırsızlanmanızı diliyorum. Okulda bizler her zaman sizlerin yanında olacağız." dedi.

Gelmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" sözüne dikkati çekerek, "Her öğrenci birbirinden özeldir ve değerlidir. Yeni eğitim yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Öğrenciler, açtıkları Türk bayrağının altından geçerek sınıflarına girdi. Öğretmenler de yaz tatilinin ardından ilk dersini verdi.

Velilerden gelen görüşler:

Öğrencisini okula getiren veli Ender Güven, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Başarılar diliyoruz bütün çocuklarımıza. Güzel bir eğitim yılı olur inşallah hepsi için." ifadesini kullandı.

Birinci sınıf öğrencisi Efe Asaf Güven okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını çok sevdiğini ve hedefinin öğretmenlik olduğunu söyledi.

Veli Özge Aydoğan ise çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Haklarında hayırlısı olsun inşallah. Bizde onlar kadar heyecanlıyız. Birinci sınıfa başladık. Severek, heyecanla bütün gece uyumadan geldi." şeklinde konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Aydoğan da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İstanbul Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda öğrenciler ders başı yaptı. Öğrenciler, açtıkları Türk bayrağının altından geçerek sınıflarına girdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim...

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret
2
Yılmaz 2026-2028 Orta Vadeli Programı Açıkladı: Tek Haneli Enflasyon Hedefi
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
5
BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı: Volker Türk'ten İsrail'e uyarı
6
Uraloğlu: 'Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı' Eylül Sonunda Açılacak
7
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat