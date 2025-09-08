İstanbul'da okullar 2025-2026 eğitim yılına başladı

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda açılış töreni

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İstanbul'daki okullarda öğrenciler ders başı yaptı.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda öğrenciler sabah saatlerinde okullarına geldi. Okul bahçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan okul müdiresi Sultan Gelmez, "Okulumuza, ikinci evinize hoş geldiniz. Bugün okulda güzel bir gün geçirmenizi ve yarın okula gelmek için sabırsızlanmanızı diliyorum. Okulda bizler her zaman sizlerin yanında olacağız." dedi.

Gelmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" sözüne dikkati çekerek, "Her öğrenci birbirinden özeldir ve değerlidir. Yeni eğitim yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Öğrenciler, açtıkları Türk bayrağının altından geçerek sınıflarına girdi. Öğretmenler de yaz tatilinin ardından ilk dersini verdi.

Velilerden gelen görüşler:

Öğrencisini okula getiren veli Ender Güven, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Başarılar diliyoruz bütün çocuklarımıza. Güzel bir eğitim yılı olur inşallah hepsi için." ifadesini kullandı.

Birinci sınıf öğrencisi Efe Asaf Güven okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını çok sevdiğini ve hedefinin öğretmenlik olduğunu söyledi.

Veli Özge Aydoğan ise çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Haklarında hayırlısı olsun inşallah. Bizde onlar kadar heyecanlıyız. Birinci sınıfa başladık. Severek, heyecanla bütün gece uyumadan geldi." şeklinde konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Aydoğan da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İstanbul Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda öğrenciler ders başı yaptı. Öğrenciler, açtıkları Türk bayrağının altından geçerek sınıflarına girdi.