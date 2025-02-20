İstanbul'da Okullara Kar Tatili: 21 Şubat'ta Eğitim Ara Verildi

İstanbul'da Eğitim Faaliyetlerine Ara Veriliyor

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ile diğer eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Olumsuz Hava Koşulları ve Karla Mücadele Çalışmaları

Vali Gül, İstanbul'un dünden itibaren kar yağışının etkisi altında olduğunu ve bu durumun 24 Şubat Pazartesi akşam saatlerine kadar süreceğini belirtti. Kar yağışı ile mücadele çalışmaları kapsamında 10 bin 147 araç ve 35 bin 731 personel görev almakta. 21 bin 194 ton tuz, 504 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanıldığını ifade etti.

Hava Durumu ve Uyarılar

İstanbul'un Avrupa yakasında kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Vali Gül, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli esmesi beklenmektedir. 112'yi arayarak ihbarda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür eden Gül, şehirde meydana gelen 139 yaralanmalı trafik kazası olduğunu da sözlerine ekledi.

İdari İzinler ve Ekstra Önlemler

İstanbul Valisi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı. Bunun yanında, motosiklet araçları ve kuryelerin trafiğe çıkışı 24.00 itibarıyla yasaklandı. Vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Koordineli çalışmalar neticesinde sokaklarda yaşayan 1100 evsiz vatandaş geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Alınan bu önlemlerle İstanbul'da olumsuz hava koşullarının etkileri en aza indirilmeye çalışılmaktadır.