İstanbul'da Okullarda Güvenlik Tedbirleri Arttırıldı

İstanbul Emniyeti'nden Yeni Güvenlik Önlemleri

2024-2025 eğitim öğretim yılı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü, okullarda güvenliği artırmak amacıyla kapsamlı önlemler aldı. Bu kapsamda, 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildi.

Koordinasyon ve İletişim

İl genelindeki 2 bin 497 okulun yönetimleriyle bağlantılı olarak 1094 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi okul ziyaretleri gerçekleştirecek. Ayrıca, 1290 okulda giriş çıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple güvenlik önlemleri alınacak.

Trafik Tedbirleri

Trafik güvenliği için 338 ekiple 532 noktada servis araçlarına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Mobil Okul Timleri

Kentteki 39 ilçede faaliyet gösteren Mobil Okul Timleri (M.O.T.), yeni eğitim döneminde de görevlerine devam edip, okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak.

Şüpheli Durumlarla Mücadele

Okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla, Emniyet Müdürlüğü ile M.O.T.'ların katılımıyla şüpheli kişiler, umuma açık alanlar, okul servis araçları, parklar ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalar yapılacak. Bu uygulamalarla muhtemel olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.