İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitim Faaliyetlerini Etkiledi

İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle 22-23 Şubat'ta eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:01
İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitim Faaliyetlerini Etkiledi

İstanbul'da Eğitim Faaliyetlerine Ara Verildi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitim ve sınav faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. 22-23 Şubat tarihlerinde çeşitli merkezler ve kurslarda tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Yerel otoriteler, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliği için böyle bir karar alındığını belirtirken, söz konusu tarihlerde planlanan sınavların da ertelendiğini duyurdu.

Hava durumunun iyileşmesi ile birlikte eğitim faaliyetlerinin yeniden başlayacağı ifade ediliyor. Öğrencilerin, ertelenen sınav tarihleri hakkında bilgilendirilmesi için ilgili kuruluşlar çalışmalarını sürdürüyor.

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