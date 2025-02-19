İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

İstanbul'da Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Durdu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, bazı üniversitelerde eğitime ara verilmesine sebep oldu. İstanbul genelinde, yarın için Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim durdurulmuştu. Bu gelişmenin ardından üniversitelerden de benzer açıklamalar geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Çevrim İçi Eğitim Duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günlerinde tüm eğitim süreçlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi'nde Eğitime Ara

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi. Buna bağlı olarak 20 Şubat 2025 tarihinde üniversitedeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

İTÜ ve Yıldız Teknik Üzerinden Benzer Açıklamalar

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, 20-21 Şubat tarihlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi de bu tarihlerde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceğini açıkladı.

Engelli ve Hamile Çalışanlara İdari İzin

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kurum bünyesinde görev yapan engelli personel, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.