İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitimler Ara Verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, hafta sonu boyunca etkili olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan önemli bir duyuruda bulundu.

22-23 Şubat tarihleri arasında, bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ile özel öğretim kurslarının sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın, hafta sonu boyunca devam etmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Bu süreçte eğitim faaliyetlerinin durdurulması, öğrencilerin ve eğitmenlerin güvenliği açısından alındığı ifade edildi.