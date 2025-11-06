İstanbul'da Organ Bağışı Haftası: Ünlüler 4-3 Kazandı, Güner'den Çağrı

Kartal'da Organ Bağışı Haftası: Ünlüler 4-3 Kazandı

Kartal'da, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım 'Organ Bağışı Haftası' kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen futbol maçında Ünlüler Takımı, İl Sağlık Müdürlük Takımı'nı 4-3 mağlup etti. Maç, Kartal 75. Yıl Stadı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin Amacı ve Slogan

"Bağışlayın, hayat verin" sloganıyla düzenlenen organizasyonun hedefi, toplumda organ bağışı bilincini artırmak ve bağışçı sayısını yükseltmek olarak açıklandı.

İl Sağlık Müdürü Güner'in Mesajı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, etkinlikte yaptığı konuşmada organ bağışının önemine vurgu yaptı ve toplumun sorumluluk almasını istedi. Güner'in sözleri şöyle:

"Ana amacımız aslında organ bağışını arttırmak. İstanbul’da 8 bin 472 organ nakil için bekliyor. Bu sayı şu an için çok düşük. Organlarımızı bağışlamak ve bağışları artırmak istiyoruz. Şunu biliyoruz ki bugün buradaki emeği ve burada toplanan kişileri gören kişiler de bu sorumluluğu paylaşacak ve bu sorumluluğu paylaştıktan sonra onlar da artık bir organ gönüllüsü olacaklar. Şu anda E-Nabız ve E-Devlet üzerinden organlarımızı bağışlayabiliyoruz. Organ bekleyen bir çocuğun annesinin sevincini düşünerek organlarımızı bağışlamamız lazım. Bir organ bekleyen babanın çocuğunun yeniden hayata döndüğünde ve sağlığına kavuştuğundaki mutluluğunu düşünerek organlarımızı bağışlayalım. Yaşam verelim, can verelim istiyoruz. Organlarımız toprak olmasın istiyoruz"

Kartal Koşuyolu Başhekimi Kırali'nin Değerlendirmesi

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, organ bağışı farkındalığının hayati önem taşıdığını belirtti. Kırali'nin sözleri şöyle:

"Biz de organ nakli yaptığımız kalp ve akciğer hastalarımızla birlikte bu turnuvayı 8 yıldır düzenliyoruz, geleneksel bir hale getirdik. Bu şekilde hem kalp yetmezliği hem de akciğer yetmezliğinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bugün de bu etkinliğin 7'incisini düzenliyoruz. Mühim olan organ bağışıdır. Organ bağışı ne kadar çok artarsa biz de kalp yetmezliği ve akciğer yetmezliğinden ciddi şekilde mustarip olan tüm hastalara çok rahat erişebileceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı organ nakli yapmaya çağırıyoruz. İnşallah bu sayıyı her geçen gün arttırırız"

Katılımcılar ve Kapanış

Karşılaşma sonrası etkinliğe destek veren katılımcılara teşekkür belgeleri verildi. Organizasyona Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Prof. Dr. Kaan Kırali, sağlık çalışanları ve çok sayıda futbolsever katıldı.

