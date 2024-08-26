İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Kuyu-20 Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-20" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 11 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu operasyonun önemli detaylarını paylaştı.

Operasyonun Amaçları ve Yöntemleri

Bakan Yerlikaya, Kani Derici ve Ferit Bilmez'in liderliğindeki iki ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, elebaşıların da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

“Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler.” diyen Yerlikaya, organize suç gruplarının hangi büyüklükte olursa olsun çökertileceğini vurguladı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Suçlamalar

Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve mala zarar verme suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktardı. Operasyon sırasında 15 ruhsatsız tabanca ile büyük miktarda döviz ve Türk Lirası da ele geçirildi.

Başarılarıyla Öne Çıkan Güçler

İçişleri Bakanı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyona katılan jandarma personelini tebrik etti. Ayrıca, operasyona ilişkin görüntülerin de paylaşıldığını belirtti.