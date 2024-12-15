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İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli tutuklandı, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:34
İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 11 Zanlı Organize Suçlardan Tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda 11 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-11 Aralık tarihleri arasında üç ayrı operasyona imza attı.

Sarıyer'de Cinayet Soruşturması

Operasyonlardan ilki, 8 Aralık tarihinde Sarıyer'de yaşandı. Burada, İran uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak iki zanlı yakalandı. Şüphelilerden birinin cinayetle bağlantılı olduğu, diğerinin ise bu kişiyle irtibatlı olduğu tespit edildi.

Esenyurt'taki Silahlı Saldırılar

Bir diğer operasyon ise Esenyurt'ta gerçekleştirildi. Burada, çeşitli tarihlerde bir iş yerindeki iki silahlı saldırı ve çalıntı motosikletle ilgili soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda Ele Geçirilenler

Operasyonlar sırasında ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 94 fişek ve 16 bin 400 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

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