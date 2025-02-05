İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu: 8 Tutuklama

İstanbul Merkezli Organize Suç Operasyonu

İstanbul merkezli, hukuka aykırı arazi satışları gerçekleştirerek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6 aylık bir çalışmanın sonucunda hayata geçirildi.

45 Gözaltı, 8 Tutuklama

28 Ocak'ta İstanbul, Diyarbakır, Konya, İzmir ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında bir tapu müdürü, bir muhtar ve iki kamu görevlisi de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilere ait çeşitli adreslerde yapılan aramalarda; 650 tapu belgesi, 150 noter vekaletnamesi, 75 muvafakatname, 50 mahkeme kararı, 30 kadastro belgesi, 40 senet, 30 çek ve toplam 4 milyon lira nakit ele geçirildi.

5 Milyar Liralık Vurgun ve El Koymalar

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin Türkiye genelindeki 54 tarım arazisini hukuka aykırı yollarla bölerek 5 milyar lira değerinde 585 arsa ile 80 konuta el konulduğu belirlendi. Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin ardından Çatalca Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Adli Süreç Devam Ediyor

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, 37 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun detayları ve şüphelilerin faaliyetleri hakkında soruşturma devam ediyor.