İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Baskın: 23 Gözaltı

İstanbul'da Organize Suç Çetesi Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirdiği "Kuyu-30" operasyonu kapsamında 23 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Bu şüphelilerin, kasten öldürme, tehdit ve mala zarar verme gibi suçları işlediği tespit edilmiştir. Yerlikaya, "Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz," dedi.

Suçlar ve Ele Geçirilenler

Şüphelilerin, 31 Aralık 2023’te Sultangazi'de gerçekleşen silahlı çatışmada ve diğer çeşitli suçlarda yer aldıkları tespit edilmiştir. Yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ve uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis güçlerine teşekkür etti ve bu tür eylemlerin önüne geçmekte kararlı olduklarını vurguladı.