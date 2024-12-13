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İstanbul'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti

İBB, Feshane'de düzenlenen toplantıda barış ve işbirliği için adımlar atma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:09
İstanbul'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul'da Tarihi Toplantı Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye Başkanları Toplantısı"nı Eyüpsultan Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgedeki çatışmalardan zarar görmüş kentler için uluslararası toplumun güçlü bir imar fonu oluşturmasını talep etti.

Tarihin Mirası ve Günümüz Dinamizmi

İmamoğlu, Feshane’nin 19. yüzyılın ilk yarısında bir fes imalathanesi olarak kurulduğunu belirterek, buranın günümüzde bir kültür merkezi haline geldiğini ifade etti. "Feshane, İstanbul gibi, bölgemizin kültürel zenginliğini, direncini ve kendini yenileyebilme gücünü simgeliyor" dedi.

Yerli Yöneticilerin Tarihi Sorumluluğu

İmamoğlu, "Bugün, Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin temsilcileri olarak barış ve işbirliği vizyonuyla bir araya geldik. Yoksulluk, adaletsizlik, savaş ve göç gibi sınır aşan pek çok sorunla yüzleşiyoruz. Bu dönemde yerel yöneticilere tarihi bir sorumluluk düşüyor" şeklinde konuştu.

Geri Dönüş ve Destek Vurgusu

İstanbul'un, Suriye'ye destek olmaya kararlı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sevdiklerini terk ederek başka ülkelere giden Suriyelilere destek verme taahhüdünde bulundu. "Geri dönmek isteyenlere, İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK'lerde çeşitli alanlarda eğitim verebiliriz. Kardeş şehrimiz Şam ile çatışma sonrası müdahale planları hazırlamak için iş birliği yapabiliriz" dedi.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

İmamoğlu, toplantıda uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Çatışmalardan zarar görmüş kentler için yeniden güçlü bir imar fonu oluşturalım. Bu fon sayesinde, kentlerin yeniden inşası ve başka topraklara sığınan insanların onurlu bir dönüşü mümkün olmalıdır" şeklinde konuştu.

Barış İnşasında Şehirlerin Rolü

Toplantıda, "Barış İnşasında Şehirlerin Rolü: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı oturumda Bağdat, Ramallah, İsfahan ve Adana'nın belediye başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da katkıda bulundu. Bu önemli buluşma, bölgedeki işbirliği ve dayanışma adına yeni kapılar açmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye Başkanları Toplantısı" Eyüpsultan Artİstanbul Feshane'de yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Bağdat Belediye Başkanı Ammar Mousa Kadhim (sağda) ve toplantıya katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye Başkanları Toplantısı" Eyüpsultan Artİstanbul Feshane'de yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Bağdat Belediye Başkanı Ammar Mousa Kadhim (sağda) ve toplantıya katıldı.

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