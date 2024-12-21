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İstanbul'da Otobüsün Şerit Değiştirdiği Anlar Kamerada

Büyükçekmece'de bir otobüs, şerit değiştirirken otomobili sıkıştırdı. O anlar araç içi kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:04
İstanbul'da Otobüsün Şerit Değiştirdiği Anlar Kamerada

Şerit Değiştiren Otobüs Kazaya Neden Oldu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün şerit değiştirirken bir otomobili sıkıştırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Anı O an Araç İçi Kamerada

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde meydana gelen kaza, otobüsün ani manevra yaparak sol şeritte seyreden otomobile çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bariyerle otobüsün arasında sıkıştı.

Olayın hemen ardından otobüs, durmadan seyrine devam etti. Kazaya ait görüntüler, otobüsün aniden şerit değiştirerek otomobile çarpmasını ve kazadan sonra yoluna devam etmesini açıkça gösteriyor.

Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

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