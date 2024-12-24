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İstanbul'da Otomobil Hırsızlığı: 1 Şüpheli Yakalandı

Eylikdüzü'nde bir otomobil hırsızlığı olayında 1 şüpheli gözaltına alındı, diğeri cezaevinde.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:36
İstanbul'da Otomobil Hırsızlığı: 1 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Eylikdüzü'nde Otomobil Hırsızlığı Olayı

İstanbul'un Eylikdüzü ilçesinde otomobil çalınması olayına yönelik yürütülen çalışmalarda, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri 17 Aralık'ta harekete geçti. Olay, E.E'ye ait bir aracın çalınmasıyla ilgiliydi.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Polis ekipleri, çalışmaları sonucunda O.K isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, diğer şüpheli S.T'nin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Suç Kayıtları

Ele geçirilen verilere göre, şüphelilerden S.T'nin toplamda 60, O.K'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Bu durum, İstanbul'daki otomobil hırsızlığı vakalarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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