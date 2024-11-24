İstanbul'da Özel Bakım Merkezinde Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası

İstanbul'da Şoke Eden Şiddet İddiası

Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezinde, ailesinin iddialarına göre otizmli bir çocuğa yönelik şiddet olayları yaşandı. 9 yaşındaki çocuğun babası Recep K., oğlu ile ilgili yaşananlar nedeniyle merkezin yöneticileri ve çalışanları hakkında şikayette bulundu.

Şüpheler Başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan baba, Mayıs ayında otizmli oğlunu İstanbul’daki bu özel merkezde bırakmıştı. Aile, her hafta bir kez yaptıkları görüntülü görüşmelerde çocuğun zayıfladığını fark edince durumu sorgulamaya başladı.

Merkez Ziyareti ve Bulgular

Aile, durumu daha iyi anlamak için merkeze giderek çocuğun vücudundaki morluklar ve yanık izlerini gözlemledi. Ayrıca, çocuğun omzundaki ısırık izi dikkatlerini çekti. Merkezin yöneticileri, çocuğun uyuz hastalığına yakalandığını bildirerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

Hastane ve Polis Süreci

Baba, oğlunu bakım merkezinden alarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada, çocuğun darp raporu almasının ardından durumu Gürpınar Polis Merkezi’ne bildirdi. Recep K., yaşanan olaylar sebebiyle ilgili olarak merkezin yöneticileri ve çalışanlarına karşı resmi şikayette bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.