İstanbul'da özel lazer epilasyon merkezinde yangın paniği! Çevre ilçelerden itfaiye çağırıldı

İstanbul Güngören’de bir özel hastanenin lazer epilasyon odasında çıkan yangın, hastaları ve personeli tedirgin etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İstanbul'da özel lazer epilasyon merkezinde yangın paniği! Çevre ilçelerden itfaiye çağırıldı
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İstanbul Güngören’de bir özel hastanede lazer epilasyon odasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastane boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Olay, Güngören Haznedar Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir özel hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin en üst katında lazer epilasyon hizmeti verilen bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm kata yayıldı.

Hastane tahliye edildi

Yangını fark eden hastane personeli, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında hastanede bulunan hastalar ve personel tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastanede hasar oluştu

Yangın sonrası hastanenin en üst katında hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, hastanenin üst katlarından duman tahliyesi yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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