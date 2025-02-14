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İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşuna Soruşturma: 'Fiyat Pazarlığı' Skandalı

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahalede 'fiyat pazarlığı' yapıldığı iddiasıyla savcılık soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:08
İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşuna Soruşturma: 'Fiyat Pazarlığı' Skandalı

İstanbul'daki Skandal Olay

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla 'fiyat pazarlığı' yapılmasına ilişkin savcılıktan soruşturma başlatıldı. Bu olay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen incelenmeye alındı.

Olayın Detayları

Söz konusu olay, sosyal medyada ve basında yer alan görüntülerle gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tuttu. İncelemelerin sonuçlanmasının ardından anjiyografi ünitesinin mühürlendiği bildirildi.

Hastanın Durumu

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, konuya dair yaptığı açıklamada, bugün hasta için bir kamu hastanesinde başarılı anjiyo operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu gelişmenin, yaşanan skandalın ardından hastaların güvenliği açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

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