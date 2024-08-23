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İstanbul'da Pakistan'ın İkonik Meyvesi Mango Tadım Etkinliği

İstanbul'da Pakistan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen mango tadım etkinliği büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:39
İstanbul'da Pakistan'ın İkonik Meyvesi Mango Tadım Etkinliği

Pakistan Başkonsolosluğu'ndan Mango Tadımı

İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu, ülkenin ünlü meyvesi mango için özel bir tadım etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, CarrefourSA Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirildi ve alışveriş yapanlara mango ile mango suyu ikram edildi.

Meyvelerin Kralı: Mango

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam, etkinlikte yaptığı açıklamada, mangonun Pakistan'da 'meyvelerin kralı' olarak adlandırıldığını belirtti. Aslam, “Bugün burada tanıttığımız Chaunsa türü, Multan şehrinde yetişiyor ve en tatlı mango olarak biliniyor. Bu özel meyveyi Türk halkına tanıtmak istedik,” dedi.

İthalat Ticaret Anlaşması ve Gelecek Umutları

Ayrıca, Aslam, “Türkiye ve Pakistan arasında 1 Mart 2023'te imzalanan Mal Ticareti Anlaşması gereği, Pakistan'dan ithal edilen mangolar üzerindeki verginin sıfıra indirildiğini duyurdu. Bu durum, Türk pazarında Pakistan mangosuna erişimi kolaylaştıracak,” ifadesini kullandı.

Müşterilerin Pakistan mangosunu beğendiğini paylaşan Aslam, “Bu ürünün kısa sürede Türkiye'deki tüm süpermarketlerde yer almasını umuyorum,” diyerek etkinliğin hedeflerini vurguladı.

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, ülkenin geleneksel meyvelerinden mangoyu tanıtmak amacıyla...

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, ülkenin geleneksel meyvelerinden mangoyu tanıtmak amacıyla CarrefourSA Bağdat Caddesi şubesinde kentte tadım etkinliği organize etti. Etkinliğe, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam (sağ2) katıldı.

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, ülkenin geleneksel meyvelerinden mangoyu tanıtmak amacıyla...

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, ülkenin geleneksel meyvelerinden mangoyu tanıtmak amacıyla CarrefourSA Bağdat Caddesi şubesinde kentte tadım etkinliği organize etti. Etkinliğe, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam (sağ2) katıldı.

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