İstanbul'da Panel Operasyonu: 50 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

İstanbul'da 'Panel' Operasyonu Gelişmeleri

İstanbul merkezli yapılan geniş çaplı operasyonda, illegal 'panel' sorgulama sistemleri kullanarak kişisel verileri çaldıkları ve bunları sattıkları tespit edilen 68 şüpheliden 50'si için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü incelemeler sonucunda, devlet güvenliğini tehlikeye atan bilgilerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı belirlendi. Operasyonda, 35'i çocuk olmak üzere toplam 68 şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Çocuklar İçin Özel İhtimam

Şüphelilerden 35’inin çocuk olmasının ardından, ifadelere alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosu tarafından 4 savcı görevlendirildi. Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.

Savcılık, 68 şüphelinin soruşturma işlemlerinin ardından 50'sinin tutuklanmalarını talep ederken, 18’inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Savcılığın sevk yazısında, nüfus kayıtlarının güvenliğinin devlet açısından hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Gizli Bilgilere Erişim ve Suçlamalar

Sevk yazısında ayrıca, MERNİS sisteminin ve ilgili bilişim sistemlerinin gizli bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, suç gelirlerini elde etmek amacıyla illegal sorgulama ekranları yaratıldığı ifade edildi. Şüphelilerin, yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yöntemlerle ele geçirdiği ve bu bilgileri haksız menfaat elde etmek için kullandıkları aktarıldı.

Ulusal Güvenlik ve Çocukların Mağduriyeti

Operasyonel süreçte, çocukların maruz kaldığı şantajlar nedeniyle çok sayıda mağduriyet yaşandığı ve bazı çocukların intihara sürüklendiği bilgisi de dikkat çekti. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ile birlikte ruhsatsız silahlar ve otomatik tüfekler de ele geçirildi.

Şüphelilerin, 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin' suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.