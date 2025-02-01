İstanbul'da 'Panel' Operasyonunda 44 Tutuklama

İstanbul Merkezli 'Panel' Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İstanbul merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla kişisel verileri elde eden 44 şüpheli tutuklandı. Bu operasyonda, 25 ilde aynı anda gerçekleştirilen gözaltı işlemleriyle toplamda 64 şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları ve sağlık bilgileri gibi kişisel verileri izinsiz olarak temin ettiği ve bunları şantaj amaçlı kullandıkları belirlendi. Ayrıca, yapılan şantajlar sonucunda çok sayıda çocuğun mağdur olduğu ve bazı çocukların intihara sürüklendiği tespit edildi.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Operasyonda gözaltına alınan 64 şüphelinin ifadeleri Anadolu Adalet Sarayı'nda alındı. Savcılık tarafından, 50 şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, 14’ünün ise adli kontrolle serbest bırakılma talebinin bulunduğu bildirildi. Hakimlik, 44 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğerlerinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Nüfus Kayıtlarının Önemine Dikkat Çekildi

Başsavcılığın sevk yazısında, nüfus kayıtlarının bir devletin güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Yazıda, “Nüfus kaydının önemi, bir devletin varlığına dair önemli bir delil teşkil etmesiyle açıktır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, yasa dışı faaliyetlerin, veri sızıntıları ve manipülasyonları ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 244. maddeleri uyarınca değerlendirileceği belirtildi.

Çocuklara Yönelik Tehditler

Operasyon sonucunda elde edilen bulgular, söz konusu sistemin yalnızca kişisel verileri çalmakla kalmayıp, aynı zamanda çocukları hedef alan tehdidin de altını çizmektedir. Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca görevlendirilen dört savcı, ifade alma işlemlerini gerçekleştirdi.

İlk Bulgular ve Yapılan Aramalar

Yapılan araştırmalar sonucunda, illegal sorgu sistemi ile para ve sanal dünyada itibar kazanma amacı güden şüphelilerin, devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken verileri yetkili kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek temin ettikleri ortaya konuldu. Operasyon sırasında yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve otomatik tüfek gibi unsurlar da ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele

Bu operasyon, devlete ve bireylere yönelen tehditlere karşı yürütülen ilgili mücadelelerin bir parçası olarak dikkat çekmektedir. Yetkililer, bu tür illegal faaliyetlere karşı durmaya ve halkın güvenliğini sağlamaya kararlıdır.