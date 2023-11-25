İstanbul'da Pazartesi Ders İşlenecek Mi? Pazartesi Okul Var Mı?

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi konusunda meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’de okullarımızı 27 Kasım’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz” dedi. Böylece, yarıyıl tatilinin ardından okullara dönen öğrenciler, bir hafta daha tatil yapma fırsatı bulacak.

İstanbul Valiliği’nden kar tatili açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri ve okulların durumunu sosyal medya hesabından duyurdu. Gül, “İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızdaki eğitime 27 Kasım Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerini kullandı. Gül, ayrıca güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 27 Kasım tarihinde idari izinli sayılacağını da belirtti.





İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da 26 Kasım Pazar günü başlayacak ve 28 Kasım Salı gününe kadar sürecek kar yağışı için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıya göre, kar yağışının özellikle Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kar yağışının tipiye dönmesi ve rüzgarın şiddetini artırması da olası. Kar yağışının Salı günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi ve yerini yağmura bırakması öngörülüyor.

İstanbul’da kar yağışı nasıl ulaşımı etkileyecek?

İstanbul’da beklenen kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden olabilecek. İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı sebebiyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Gül, vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de karla mücadele çalışmaları için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Belediye, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti ile kar yağışına karşı mücadele edecek.