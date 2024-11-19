İstanbul'da Pitbull'un Sahipli Köpeğe Saldırdığı Anlar Güvenlik Kamerasında

Avcılar'da Şok Eden Olay: Pitbull'un Saldırısı Kamera ile Kaydedildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, kafesiz gezen bir pitbull cinsi köpek, sahibinin yanında oturan Tobi isimli fino cinsi köpeğe ani bir saldırıda bulundu. Olayın anı, kafeteryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yardım Çığlığına Koşan Vatandaşlar

Başından geçen olay esnasında, Tobi'nin sahibi Sudenaz Kürkçü, köpeğini korumak için elinden geleni yaptı. Ancak, başıboş pitbull'ün saldırısından kaçması mümkün olmamıştı. Çevredeki vatandaşlar da durumu fark ederek, Kürkçü’ye ve Tobi’ye yardım etmeye koştu.

Tobi Yaralı Hale Kaçmayı Başardı

Saldırı sırasında Tobi, yaralı bir şekilde kaçmayı başarırken, sahibi Sudenaz Kürkçü de elinden yaralanarak bu olaydan etkilendi. Olay sonrasında, kaybolan köpeğini bulamayan Kürkçü, durumu ilgili kolluk kuvvetlerine bildirmek üzere polise başvurdu.

Güvenlik Kamerasının Görüntüleri Olayı Belgeledi

Yaşanan bu üzücü olay, dikkatli gözlerden kaçmadı ve güvenlik kamerasına yansıdı. Kameradaki görüntüler, köpek saldırılarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.