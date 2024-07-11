İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU



İstanbul'da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek ve önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında İstanbul genelinde yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına mensup olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri, mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yer alan diğer 3 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonun amacı, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üzerindeki etkinliğini ve faaliyetlerini engellemek olarak belirlendi. Özellikle gençlerin örgüt tarafından kışkırtılması ve illegal faaliyetlere yönlendirilmesinin önlenmesi hedefleniyor.



Mahkeme tarafından tutuklanan şüphelinin, örgütün gençlik yapılanmasında etkin rol aldığı ve terör örgütü adına eylemlerde bulunduğu şüphesiyle tutuklandığı öğrenildi.

