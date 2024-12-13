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İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 12 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:14
İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 12 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 12 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen operasyon, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapıldı. Soruşturma neticesinde, Ahmet Özer ile sürekli irtibat içinde olduğu belirlenen 12 şüpheli tespit edildi.

Bu şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu ve 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın." ifadesine el kaldırmayan kişiler olduğu belirlendi.

Ayrıca, 5 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığı, 1 zanlının ise KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalara katıldığı ve sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif görev aldığı ortaya çıktı.

Savcılığın gözaltı kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakaladı. Şu an için zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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