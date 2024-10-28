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İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 38 şüpheliden 19'u tutuklandı, 13'ü serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 21:12
İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da PKK/KCK Terör Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sokak olayları çıkarma planları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltı Süreci ve Tutuklamalar

Şüphelilerden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin sonrasında serbest bırakılırken, 25 şüphelinin dosyaları nöbetçi sulh ceza hakimliği'ne yönlendirildi. Hakimlik kararıyla, 19 şüpheli tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olası şiddet eylemlerinin engellenmesi amacıyla 44 şüpheli üzerine gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 34'ünün terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu kişilerin molotoflu eylemler dahil sokak eylemleri gerçekleştirme çabaları içerisinde olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, 3 şüphelinin terör örgütü tarafından eğitildikten sonra İstanbul'a gönderildiği ve 6 şüphelinin örgüt üyelerine finansman sağladığı bilgisi edinilmiştir. Bu kapsamda polis ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 38 şüpheliyi gözaltına almıştır.

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