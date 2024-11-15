İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Terör Örgütü Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 12 Kasım tarihinde Başakşehir'de gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan şüphelilerin, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandıkları bildirildi.

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