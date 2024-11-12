İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Başsavcılığın vermiş olduğu gözaltı kararının ardından, polis ekipleri Başakşehir ilçesinde hızlı bir müdahale ile 5 zanlıyı yakaladı. Yapılan operasyonda elde edilen malzemeler arasında 12 cep telefonu, 10 SIM kartı ve 3 örgütsel doküman yer aldı.

Bu operasyon, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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