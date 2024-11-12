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İstanbul'da PKK/KCK Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'nın talimatıyla eylem yapan 6 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:39
İstanbul'da PKK/KCK Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'daki PKK/KCK Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla yol kapatıp ateş yakma eylemi gerçekleştiren 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7 şüphelinin 6 Kasım'da terör örgütünün sözde gençlik yapılanması talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yaktığı belirlendi.

Savcılık, şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. Bu karar sonrasında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramada dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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