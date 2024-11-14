DOLAR
34,33 0,03%
EURO
36,43 -0,32%
ALTIN
2.838,32 0,17%
BITCOIN
3.028.719,88 2,05%

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 6 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:24
İstanbul'da PKK/KCK Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonunda Tutuklama

Küçükçekmece'de terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla gerçekleştirilen yol kapatma ve ateş yakma eylemi sonrası 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla hareket eden şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 6 Kasım’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatılarak ateş yakıldığı tespit edildi.

Yapılan inceleme ve soruşturma sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım tarihinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, şu anda cezaevinde bekletiliyor. Bu operasyon, İstanbul'daki güvenlik önlemlerinin artışı ve terörle mücadelenin kararlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 60 Yaş Üstü Bireylere Eğitim Fırsatı: Tazelenme Üniversitesi
2
İBB Meclisinde Esenyurt Belediye Süreci Gündeme Geldi
3
Rusya, Müzakerelerin İstanbul Anlaşmaları Üzerine Olması Gerektiğini Vurguladı
4
Gaziantep Milletvekili Şahin: Türk SİHA ve İHA'ları Küresel İstikrara Katkı Sağlıyor
5
Samsun'da 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Kendi Devleti KKTC'de Özgürce Yaşıyor
7
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!