İstanbul'da PKK/KCK Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonunda Tutuklama

Küçükçekmece'de terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla gerçekleştirilen yol kapatma ve ateş yakma eylemi sonrası 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla hareket eden şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 6 Kasım’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatılarak ateş yakıldığı tespit edildi.

Yapılan inceleme ve soruşturma sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım tarihinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, şu anda cezaevinde bekletiliyor. Bu operasyon, İstanbul'daki güvenlik önlemlerinin artışı ve terörle mücadelenin kararlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.