İstanbul'da PKK/KCK'ya Yönelik Geniş Operasyon

İstanbul'da Gözaltılar Gerçekleşti

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde düzenlendi.

Şüphelilerin Tespiti ve Operasyonun Ayrıntıları

Soruşturma kapsamında, PKK/KCK ile bağlantılı olan ve örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8 kişi tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında, ilgili başsavcılık tarafından gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet güçleri, belirlenen 8 adres üzerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, Arnavutköy, Avcılar, Beyoğlu ve Esenyurt'ta şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalarda, örgütsel nitelikte kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.