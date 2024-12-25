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İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anması: DEM Parti yöneticilerine dava açıldı

İstanbul'da DEM Parti'nin ilçe yöneticilerine PKK'lı teröristin anması nedeniyle 8.5 yıl ile 20 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:49
İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anması: DEM Parti yöneticilerine dava açıldı

İstanbul'da, DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında düzenlenen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış'ın sözde anma etkinliği nedeniyle tutuklanan ilçe yöneticileri hakkında dava açıldı. Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, 8'er yıl 6 aydan 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturma, 1995'te etkisiz hale getirilen terörist için yapılan anma etkinliğinin ardından tamamlandı. İddianamede, sanıkların PKK'nın faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın talimatlarına uyarak eylemlerde bulunduğu vurgulandı.

Toplantı tutanaklarına göre, sanıkların örgütle organik bağlarının bulunduğu, birçok yasa dışı gösteriye katıldıkları ifade edildi. İddianamede, bu eylemlerin sadece siyasi faaliyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, sanıkların PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısında kasten yer aldıkları kaydedildi.

Dijital materyaller arasında bulunan bir belgede, sanıkların örgütleme çalışmalarının HDK tarafından yapılması gerektiği, DEM Parti'nin ise siyasi faaliyetlerde bulunması gerektiği yönünde görüşlerin olduğu ifade edildi. İddianamede Yılmaz ve Arınan'a, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması yöneltildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ve sanıkların yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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