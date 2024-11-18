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İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anmasına İlişkin DEM Partili Yöneticiler Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEM Partisi'nin ilçe yöneticileri, PKK'lı bir teröristin anmasına ilişkin gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:47
İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anmasına İlişkin DEM Partili Yöneticiler Gözaltına Alındı

İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anmasına Operasyon

İstanbul'da, DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anmasının düzenlenmesine ilişkin Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz adlı iki ilçe yöneticisi gözaltına alındı.

Terör Suçları Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu, 1995 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış ile ilgili bir soruşturma başlattı. Söz konusu anma etkinliğinin DEM Partisi'nin Esenyurt'taki binasında gerçekleştirildiği ve örgütsel fotoğrafların paylaşıldığı tespit edildi.

Gözaltı Operasyonu

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis ekipleri harekete geçerek, DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı gözaltına aldı. Operasyonda, sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, çok sayıda yasaklı yayın ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da ele geçirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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