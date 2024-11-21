İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anmasına Katılan İki DEM Parti Yöneticisi Tutuklandı

İstanbul'da, DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında gerçekleştirilen PKK'lı teröristin sözde anma etkinliği sebebiyle gözaltına alınan iki ilçe yöneticisi Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, terörle mücadele yasası kapsamında tutuklandı.

Gözaltına Alınma ve Tutuklama Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için düzenlenen sözde anma etkinliğine ilişkin bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta devam eden süreç sonucunda, Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Kararı

Yapılan yargılama sonucunda, hakimlik, Arınan ve Yılmaz'ın üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi. Bu gelişme, İstanbul'da terör örgütü ile bağlantılı faaliyetlere karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.