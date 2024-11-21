DOLAR
34,48 -0,06%
EURO
36,22 0,3%
ALTIN
2.952,95 -0,62%
BITCOIN
3.366.032,69 -3,59%

İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anmasına Katılan İki DEM Parti Yöneticisi Tutuklandı

İstanbul'da PKK'lı teröristin anmasına katılan iki DEM Parti yöneticisi, terör suçlarından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:30
İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anmasına Katılan İki DEM Parti Yöneticisi Tutuklandı

İstanbul'da PKK'lı Teröristin Anmasına Katılan İki DEM Parti Yöneticisi Tutuklandı

İstanbul'da, DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında gerçekleştirilen PKK'lı teröristin sözde anma etkinliği sebebiyle gözaltına alınan iki ilçe yöneticisi Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, terörle mücadele yasası kapsamında tutuklandı.

Gözaltına Alınma ve Tutuklama Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için düzenlenen sözde anma etkinliğine ilişkin bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta devam eden süreç sonucunda, Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Kararı

Yapılan yargılama sonucunda, hakimlik, Arınan ve Yılmaz'ın üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi. Bu gelişme, İstanbul'da terör örgütü ile bağlantılı faaliyetlere karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
2
Beykoz'da Şiddetli Rüzgarda Ağaç Devri, Bir Kişi Yaralandı
3
Iğdır'da Eşini Bıçaklayan Uzman Çavuş Tutuklandı
4
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor
5
Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Yarın Devam Edecek
6
Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
7
Malatya'da Hakimbey Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar