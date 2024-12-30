DOLAR
35,27 -0,28%
EURO
36,84 -0,3%
ALTIN
2.964,27 -0,26%
BITCOIN
3.313.353,48 -0,15%

İstanbul'da PKK Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/YPG operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı; 8'inin geçmişte terör örgütünde faaliyetleri bulunduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:59
İstanbul'da PKK Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da PKK Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu operasyon, Sultanbeyli'de terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren kişiler üzerine odaklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu şüphelileri tespit ederek operasyonu başlattı.

Alınan bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin, geçmişte terör örgütünde faaliyet gösterdiklerine dair bilgi ve görüntülerin bulunduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler'in Dedesinden Futbol Tutkusunun Hikayesi
2
Konya'da Bıçaklanarak Öldürülen Üniversiteli Genç Taksici İbrahim Eren Peker Anıldı
3
Putin, Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
4
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu
5
Kadıköy'de Cinsel Sapkınlık Partisi İddiası: 25 Zanlı Gözaltında
6
ATO'dan 'Bir Usta Bir Çırak Projesi' Kapanış Toplantısı
7
Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed Şara, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak