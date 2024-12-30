İstanbul'da PKK Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu operasyon, Sultanbeyli'de terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren kişiler üzerine odaklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu şüphelileri tespit ederek operasyonu başlattı.

Alınan bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin, geçmişte terör örgütünde faaliyet gösterdiklerine dair bilgi ve görüntülerin bulunduğu öğrenildi.