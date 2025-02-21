İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Şüpheliye Tutuklama İstemi

PKK/KCK Operasyonu: 35 Şüpheli Tutuklanma İstemine Sevk Edildi

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve 9 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 35'i, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nın çalışmaları deşifre edildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüler.

Adli Süreç ve Kontrol Tedbirleri

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından 35'ine tutuklama, 13'üne "konutu terk etmeme", 2'sine ise karakolda imza atma ve yurt dışına çıkma yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın Ayrıntıları

Soruşturma kapsamında, HDK'nın, terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nın devamı niteliğinde yasal görünümlü bir cephe yapılanması olduğu tespit edildi. Yapılan raporlar, HDK'nın KCK sözleşmesiyle benzer nitelikler taşıdığını ve terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenleyerek toplumsal alanda örgütlenme sağladığını ortaya koyuyor.

Raporlarda, HDK'nın 6-7-8 Ekim olayları ile sözde demokratik özerklik ilanlarında toplumsal alanı organize ettiği ifade ediliyor. Ayrıca, terör örgütlerinin kırsal alana üye gönderdiği ve HDK'nın sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ altındaki siyasi yapılanmanın çatı yapısı olduğu vurgulanıyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'daki HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli tespit edildi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda 50 şüpheliyi yakalamayı başardı.