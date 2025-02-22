İstanbul'da PKK Operasyonunda 30 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli operasyonda 30 PKK şüphelisi tutuklandı, 13 kişiye adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:05
İstanbul'da PKK Operasyonunda 30 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Merkezli PKK Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, 30 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Dört ayrı şehirde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın HDK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 50 zanlıdan 30'u tutuklanırken, 13’üne adli kontrol tedbiri uygulandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 7 şüphelinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturmanın, HDK'nin yasal bir görünüme sahip olan ama terör örgütü DTK'nın devamı niteliğindeki yapısını deşifre etme amacı güttüğü belirtildi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlara göre, HDK'nın PKK/KCK'nın direktifleri doğrultusunda yasal görünümlü etkinlikler düzenlediği kaydedildi.

Raporda, HDK'nın geçmişteki önemli olaylarla toplumsal alanda örgütlenme sağladığına dair bilgiler sunuldu. Ayrıca, terör örgütlerinin siyasi alan yapılanması için KCK/TDÖ çatı yapısını oluşturduğu ifade edildi.

İstanbul'daki HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı ve gerçekleştirilen operasyonda İstanbul merkezli 9 ilde bu şüphelilerin yakalandığı bilgisi verildi.

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